Le gros Week end 2018, l’événement à ne pas louper !

Le Gros Week-end avec Niska et Sophie Francis

publié le 16/07/2018 à 20:00

Fun Radio Belfort présente Le Gros WeekEnd, les 17 & 18 Août 2018 à Colmar!

Cette année, c'est une soirée à thème vintage, et une soirée dédiée aux musiques actuelles avec des artistes en phase montante.



Au Programme du week-end...

Le Samedi 17 Août, la soirée partenaire Fun Radio, " Génération Y" avec :

- NISKA le rappeur français originaire d'Evry;

- SOPHIE FRANCIS la star montante des soirées clubbing, que l'on pourrait comparer à la "Martin Garrix féminine".



> Sophie Francis - Hearts Of Gold

On l'adore déjà sur Fun Radio, Adrien Toma vous a déjà fait découvrir cette artiste montante dans Party Fun!



Et de nombreux autres artistes tel que VitarMilx, Kevin P, et Valcor !



Le Gros Week End : C'est quand et où?

Le Gros Week End se déroule à Pontarlier le Samedi 17 et 18 Août 2018.

Infos et réservations: Gros Week End sur Facebook



On se retrouve le samedi 17 Août 2018 !



Les meilleurs événements de la régions sont avec Fun Radio Belfort, Le son dancefloor!