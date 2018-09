Le marché central de Nancy bientôt ouvert le dimanche, bike box à metz : l'actu de ce jeudi 13 septembre 2018

publié le 13/09/2018 à 09:26

225 000 voyageurs ont utilisé Ouigo entre Paris et le Grand est depuis début juillet. La filiale low-cost de la SNCF relie la région à la capitale depuis le début de l'été. 140 000 personnes ont voyagé à moins de 20€. 480 000 voyageurs sont attendus entre septembre et décembre.



Le marché central de Nancy pourra ouvrir le dimanche. La municipalité a donné son autorisation aux commerçants. Un peu moins d'une dizaine sont candidats. Ce sera possible dès le 23 septembre de 9h30 à 15h30.



Les bike box seront bientôt accessibles à Metz. Les abris vélos ont été installés aux arènes et place de République. Ils ouvriront demain. L’occasion de marquer le début de la semaine de la mobilité. Les deux roues pourront les ouvrir notamment par abonnement.

Les mobilités douces seront à l'honneur à partir de ce week-end. La première journée sans voiture dans le centre ville sera organisée à Nancy. 120 commerces seront de sortie, ils déballeront sur la rue. Ce sera également l’occasion de découvrir ou redécouvrir les chefs d’œuvres urbains pour les journées européennes du patrimoine.





En handball, les dragonnes de Metz ont battu Dijon hier soir pour la 4eme journée de LFH. Score final : 40 à 23. Les filles d'Emmanuel Mayonnade sont toujours en tête du classement ex æquo avec Brest.