Le salon du jeu vidéo de St Martin de Crau

publié le 15/10/2018 à 10:22

Fun Radio Nîmes, la ville de Saint-Martin-de-Crau et l’association PxL présentent le Salon du jeu vidéo les 20-21 octobre salle Mistral.

Entrez dans l’univers des jeux vidéo avec des animations sur consoles et PC, du retrogaming, des stands, la réalité virtuelle, des tournois avec de nombreux cadeaux à gagner. Venez découvrir toutes les nouveautés du salon. Participez au concours de Cosplay et au Fortnite challenge !



Gagnez vos places pour le salon du jeu vidéo les 20-21 octobre à St-Martin-de-Crau. En écoutant Fun Radio Nîmes.

Repérez le signal du smash Fun et soyez le premier à appeler le 0 800 85 15 14 et gagnez vos places pour le salon du jeu vidéo de Saint Martin de Crau.