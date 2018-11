LE SALON FIT’ BODY POUR LA PREMIÈRE FOIS À TOULOUSE

publié le 17/11/2018 à 20:57

Le premier salon des passionnés de fitness & du sport d’OCCITANIE !

Au programme du salon

STANDS FOOD Healthy & Detox !

STANDS DÉDICACES Venez rencontrer les influenceurs les plus reconnus du fitgame français

COURS DE FITNESS GÉANT Vivez l’expérience training live !

COURS DE YOGA LIVE Venez tester cet art ancestral !



ILS SERONT TOUS LÀ ! VIENS LES RENCONTRER

Salut, c’est Alex & PJ, de la chaine Youtube Bodytime ! Retrouvez nous les 26 et 27 janvier au salon Fit’ Body Toulouse pour un week-end sportif. Viens nous rencontrer, échanger, partager, découvrir nos collections, et bien sûr profiter de ces moments sur notre stand Bodytime. On te dit donc à très bientôt, et surtout d’ici là, garde la pêche ! BODYTIME

Je suis personnal trainer, formateur en centre BPJEPS et athlète Prozis. Je suis également le fondateur et animateur de la chaine youtube « ENZO TV », chaîne pédagogique sur le fitness, suivie par plus de 200 000 personnes. Je pratique le culturisme depuis 26 ans, expérience acquise que je partage passionnément depuis plus de trois ans avec toute la communauté « ENZO TV ». Le bodybuilding est à mes yeux bien plus qu’un simple sport, c’est une grande école de vie et un véritable lifestyle. ENZO TV



La Team Fitcats a vu le jour il y a maintenant trois ans. Mais cette dernière année, vous vous êtes multipliez par centaine de milliers pour le plus grand bonheur de votre Maman Fitcats. Aujourd’hui, vous êtes plus de 1 million de Fitcats à partager ses aventures sur Instagram et plus de 960 000 sur YouTube. Vous la suivez pour son sourire qui ne la quitte jamais, pour ses plats tous plus gourmands et sains les uns que les autres et pour son énergie débordante. Elle vous encourage à dépasser vos limites pour vous prouver que RIEN n’est IMPOSSIBLE à qui s’en donne les moyens. Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de faire des câlins à votre Maman Fitcats, elle vous attend au salon Fit’ Body Toulouse les samedi 26 et dimanche 27 janvier 2019 sur le stand de la TEAMFITCATS, alors préparez vos pattes de chats ! JUJU FITCATS

