LE SALON FIT' BODY TOULOUSE REVIENT EN 2020 AVEC FUN RADIO

publié le 11/02/2020

salon fit‘ body revient… A Toulouse

Influenceurs



- 50 Marques

- 10 Animations

Rendez-vous les 13 & 14 Juin à Toulouse pour l’événement sportif de l’année !!!

Venez découvrir les App et nouvelles Technologies qui vont révolutionner le monde sportif de demain

Au programme des animations non stop pendant 2 jours !

•Stand dédicaces avec les ambassadeurs du Salon Fit' Body Toulouse.

•Healthy Corner

•Street Workout

•Cours de Yoga

•Cross-Training

•VR 100%sportif

•Fit’ Chalenge avec nos ambassadeurs Et bien d’autres surprises à venir soon...

Salle Jean Mermoz - 7 Allée Gabriel Biénès, 31400 TOULOUSE

