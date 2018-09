Le train Metz-Nice bientôt supprimé, marche pour les forêts à Nancy : l'actu de ce vendredi 28 septembre 2018

publié le 28/09/2018 à 08:43

Une trentaine de personnes se sont rassemblés devant le jardin éphémère en cours de montage place Stanislas pour une marche pour les forêts à Nancy. Ils ont pris le départ d’une des étapes à l’appel de l’intersyndicale de l’ONF. Objectif : défendre les forêts publiques et alerter l’opinion publique. Les agents dénoncent notamment une tendance croissante à la malforestation. A noter que le jardin éphémère ouvrira officiellement ses portes ce weekend.





Ouverture du 15eme jardin éphémère ce weekend à Nancy. Intitulé "Japonica", il célèbre le 45eme anniversaire du jumelage entre Nancy et la ville du soleil levant Kanazawa. Rendez-vous à partir de demain et jusqu'au 11 novembre.



La ligne de train Metz-Nice sera bientôt supprimée. A partir du 9 décembre, le train direct pour rallier la cote d'Azur sera supprimé. Il faudra s’arrêter à Strasbourg ou bien passer par Paris ou Lyon. En cause selon la SNCF : les travaux à Lyon Part-Dieu et la situation économique de l’offre.





950 000 spectateurs ont profité du festival Constellations à Metz. Le festival d’été messin s’est terminé mi-septembre. Près de 80 œuvres avaient été mises en place lors de 82 jours de programmation