Lensois interdits à Metz, la célébrité du Parfait Inconnu : l'actu de ce jeudi 23 août 2018

publié le 23/08/2018 à 09:46

20 ans après le meurtre d’un enfant aux Pays-Bas, des traces ADN ont été retrouvées dans un chalet vosgien, côté Alsace. Elles ont permis de remonter jusqu’à un suspect aujourd’hui en fuite. Nicky Verstappen 11 ans, avait disparu d’un camp de jeunesse en 1998. Son corps avait été retrouvé un jour plus tard abusé sexuellement. Jos Brech, 35 ans au moment des faits, avait été entendu en tant que témoin. Expert en survie, la police le pense caché dans les montagnes vosgiennes.





En foot, les supporters lensois sont interdits à Metz. Un arrêté de la Préfecture de Moselle interdit l’accès et la circulation des ultras aux abords du stade Saint Symphorien le 1er septembre prochain pour le match de la 6eme journée de Ligue 2. Objectif : éviter les affrontements entre les supporters des deux clubs. Parmi les autres motifs évoqués : l’arrivée de Vincent Hognon ancien entraîneur de l’AS Nancy-Lorraine auprès du coach messin.



Le Parfait Inconnu n'est plus si inconnu que ça. Florent Speroni de son vrai nom continue de s’éclater sur la toile. Entre sketchs et caméras cachées, ses vidéos humoristiques comptabilisent en tout plusieurs millions de vues. Le nancéien de 28 ans s’est lancé dans la réalisation de vidéos humoristiques (sketchs ou caméras cachées) en 2016. Le jeune homme collabore même parfois avec d’autres humoristes comme Anthony Kavanagh. Le nancéien espère un jour monter sur scène et faire du cinéma.