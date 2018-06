LET'S RUN AU CENTRE COMMERCIAL BLAGNAC AVEC FUN RADIO

publié le 26/06/2018 à 07:08

EVENEMENT LET’S RUN 2018 AVEC FUN RADIO MIDI-PYRÉNÉES



Le centre commercial Blagnac ouvrira ses portes ce dimanche 1er juillet de 10h à 19h, premier dimanche des soldes d’été.

A cette occasion la 3 édition de notre course made in Blagnac « LET’S RUN » https://www.facebook.com/CentreCommercialBlagnac/videos/1673055179410832/ attend les toulousains pour une expérience fun sportive atypique, 100% gratuit.



Course insolite en plein cœur du centre commercial et ses extérieurs.



Au programme :



Foot mousse, ballons d’eau, jeux gonflables géants, Wipe-out, zumba, kart, tir à l’arc, course de relais, pente glissante sur bouée, énigmes…

Musique avec le DJ Ethan Fun Radio (10:00 à 12:00

Espace chiropraxie

Dégustations de thés glacés…

Et une météo qui annonce 35 degrés ;)



A la clé : 3000€ de cartes cadeau valables dans les 130 boutiques, places de cinéma, enceintes sans fil etc.



Quatre départs sont proposés à 9h, 10h, 11h et 12h.

Possibilité de réserver jusqu'à 4 places (pour venir à 4).

https://blagnac.klepierre.fr/Services/Let-s-Run-2018