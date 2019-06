LET'S RUN AU CENTRE COMMERCIAL BLAGNAC AVEC FUN RADIO CE 30 JUIN

publié le 27/06/2019 à 12:51

EVENEMENT LET’S RUN 20198 AVEC FUN RADIO MIDI-PYRÉNÉES



100 % Gratuit Le centre commercial Blagnac ouvrira ses portes le dimanche 30 juin de 10h à 19h pour le premier dimanche des soldes d’été. A cette occasion venez profiter d'une matinée fun, sportive, atypique et complètement « Let’s Play » avec la course Let's Run. PROGRAMME En effet, à partir de 9h30, vous allez pouvoir participer à une course insolite en plein cœur du centre.



Au programme :



¿¿Boudins gonflables

¿¿Wipe-out, zumba

¿¿Ballons d’eau

¿¿Course de relais

¿¿Pente glissante sur bouée !



La course Let's Run 2019 promet encore une expérience fun et sportive ! ¿ Huit départs vous sont proposés à 9h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 12h 30 et 13h. 12 équipes par départ. ¿ Une inscription = une équipe de 3 à 5 personnes Inscrivez-vous gratuitement ci-dessous !

https://blagnac.klepierre.fr/Services/Let-s-Run-2019