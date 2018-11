LVH Music Event avec Fun Radio Nîmes

publié le 20/11/2018 à 17:11

Premier jour, le héros de la disco-house made in France ; THE SUPERMEN LOVERS qui

a marqué toute une génération avec son tube Starlight, et continue aujourd’hui à agiter les

dancefloors des plus grands festivals.

Second jour, second invité avec TIME, auteur des tubes « Not Alone » et « Bird ». Ses titres sont joués par les plus grands noms de la scène

électronique notamment un certain Solomun.



De nombreuses personnes seront présentes à cet événement, c’est pourquoi nous conseillons de

réserver une table pour le confort.

Pour le parking le souterrain de la maison carrée est à 4€ toute la nuit.

Tous les jours le festival commence à 19h et se termine à 2h, arrivez tôt pour profiter d’un bon

emplacement devant la scène aux artistes !

Retrouvez l'interview du Dj résident Yannis Alonzo au micro de Fun Radio Nîmes

Et gagnez vos bracelets VIP pour l'événement LVH au Victor Hugo à Nîmes ne jouant juste ici.

Have a good Festival !