MANIX PARTY TOUR A LA BERGERIE DE AURIN

publié le 04/02/2019 à 09:11

Manix Party Tour, mix et animation avec ARNO SKALI, le DJ le plus déjanté, élu DJ d'OR en 2012 / DJ de Diamant en 2013 et 2016 et un pack KDOS impressionnant :Plus de 1000 préservatifs SKYN

- anneaux vibrants / bouteilles de gel de massage chauffant / bouteilles de gel gourmand comestible à la fraise avec dégustation pendant la soirée / T Shirts, débardeurs - Grand Show lumière et ¿Spectacle Gogos¿



RESA UNIQUEMENT au 06 28 95 21 98

¿¿ Bouteille 100€ = 4 pers. maxi

¿¿ Bouteille supérieure, Champagne Moët&Chandon, Grey Goose, Jägermeister 150€ = 4 pers. max

i¿¿ Magnum Moët&Chandon, Grey Goose, Jägermeister 250€= 6 personnes MaxiEntrée 10€ avec conso

GAGNEZ VOTRE TABLE VIP POUR 4 PERSONNES

4 personnes + 1 bouteille au choix