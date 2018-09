Marches pour le climat en Lorraine, Vendanges en Moselle : l'actu de ce lundi 10 septembre 2018

publié le 10/09/2018 à 09:09

Les marches pour le climat ce weekend en Lorraine comme un peu partout en France. Ils étaient des milliers dans la région. Des centaines de personnes se sont rassemblés place d'Alliance à Nancy et se sont rendus place Stanislas à vélo. Ils étaient près d'un millier à Metz. Objectif : alerter sur l'environnement et le climat notamment suite à la démission de Nicolas Hulot au ministère de l'écologie.





Dans un autre domaine, ils étaient également des milliers ce weekend à Metz. L’E-sport World Convention a rassemblé les 500 meilleurs gamers de Fortnite, Hearstone ou encore League Of Legends. 15 000 personnes étaient présentes sur place, ils étaient 65 000 "viewers" en ligne.

Top départ des vendanges ce week-end en Moselle. 19 communes de l'AOC Moselle sont concernées. Et elles sont en avance d'une quinzaine de jours. En cause : la chaleur.



Emma Virtz est la nouvelle miss Lorraine. La jeune femme originaire de Villers-lès-Nancy a été élue ce weekend. Elle représentera la région lors de la prochaine élection nationale le 15 décembre prochain à Lille.