publié le 10/07/2020 à 14:57

Une dernière émission riche en émotions. L'équipe de Marion et les garçons a partagé un ultime moment avec les auditeurs et auditrices de Fun Radio ce jeudi 9 juillet 2020. À cette occasion si particulière toutes les équipes de notre antenne ont répondu présentes dans le studio pour vivre cet événement.



Anne-So (ancienne de l'équipe), Amir (le producteur), et Sébastien Joseph (le boss de Fun Radio) se sont succédé au micro de Fun Radio pour prononcer quelques gentils mots à l'équipe du 20h-22h qui officie depuis 2015 à l'antenne.



C’est non sans une certaine émotion que notre animatrice Marion Gagnot a pris la parole pour clôturer cette aventure radiophonique. Pour marquer cette fin d'aventure si singulière, une surprise de taille a été préparée par l’ensemble des équipes de Fun Radio… Une énorme fête chez le boss de notre antenne !