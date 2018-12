MARSEILLE : AQUAMAN en AVP au CGR Vitrolles

publié le 10/12/2018 à 17:10

Cette semaine sur Fun Radio Marseille, gagnez vos places pour le film de super-héros événement de la fin de l'année : AQUAMAN !

Venez découvrir en avant-première les aventures du héros de Justice League au CGR Vitrolles dans la salle ICE avec l'immersion visuelle LIGHT VIBES ET PROJECTION LASER !

Connectez vous dès maintenant sur marseille point funradio point fr et gagnez vos places pour l'avant première du film Fun Radio : AQUAMAN Lundi 17 Décembre à 19h30 et 22h15 au CGR Vitrolles !

Pour s'inscrire, complétez ce formulaire :