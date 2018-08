Marseille : Gagne ton code avec Simply Permis !

publié le 27/08/2018 à 09:27

Cette semaine, Fun Radio Marseille et Simply Permis, l'auto-école nouvelle génération, t'offrent ta box code pour passer ton code !

Tente ta chance et gagne ta box code composée du livre de code, du disque A, de fiches de questions/vérifications et de l'inscription à la préfecture.

Tu pourras également avoir accès à l'application mobile et aux tests en illimité et avoir accès aux 2 agences Simply Permis sur Marseille : Chartreux et 5 avenue !



Pour gagner, complète le formulaire ci-dessous :