MARSEILLE: Gagnez vos abonnements I MUSIC SCHOOL

publié le 22/02/2021 à 12:20

Fun Radio Marseille vous offre 1 an d'abonnement au site I MUSIC SCHOOL !

Comment jouer ?

Pour tenter votre chance, ecoutez JON entre midi et 16h sur Fun Radio Marseille, dès que vous reperez le signal du Smash Fun, appelez le 04 88 91 35 31 et gagnez votre abonnement d’un an en accès illimité sur imusicschool.com



Instruments, chant, MAO avec plus de 70 professeurs et artistes.



Comment écouter ?

Sur l'application Fun Radio (activer géolocalisation)

Sur funradio.fr (activer géolocalisation + désactiver Adblock + cliquer sur Fun Radio Marseille)

Sur un poste de radio vous choisissez la fréquence la plus proche de chez vous :

Marseille / Aix : 99.7 fm | Salon: 99.6 fm