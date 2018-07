publié le 30/07/2018 à 09:09

Cette semaine avec Fun Radio Marseille profite de l'été et gagne tes entrées pour aller au parc aquatique Aqualand !

Viens passer une journée totalement fun et tester les toboggans les plus fous de Provence !

Entre amis ou en famille, viens découvrir le parc aquatique incontournable de la région !





Pour gagner, complète le formulaire ci-dessous :