publié le 01/12/2020 à 12:40

BAM Karaoke Box, leader du karaoké privatif haut de gamme, propose une nouvelle expérience de karaoké : le coffret BAM Karaoke To Go ! Il contient le Micro Karaoké haute définition, avec enceinte intégrée et de multiples effets de voix !

Mais aussi l’accès à l’application BAM Karaoke To Go, qui vous propose d’emmener partout son catalogue musical, soit 25 000 titres et une cinquantaine de playlists signées BAM !

Cette semaine, RTL2 Marseille vous offre votre coffret BAM Karaoke TO GO + 1 an d’abonnement à l’application BAM Karaoke To Go ! Pour tenter votre chance, remplissez le formulaire suivant :