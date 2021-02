MARSEILLE: Gagnez votre portable REALME 6 !

publié le 15/02/2021 à 12:32

Fun Radio Marseille et REALME vous offre votre smartphone REALME 6

Comment jouer ?

Pour tenter votre chance, ecoutez JON entre midi et 16h sur Fun Radio Marseille, dès que vous reperez le signal du Smash Fun, appelez le 04 88 91 35 31 et gagnez votre smartphone REALME 6 ! Le REALME 6 est un smartphone de la famille « série 6 » annoncé en mars 2020. Représentant le second prix de la gamme, il est équipé d'un écran de 6,5 pouces Full HD+ et il est également équipé d'un quadruple capteur photo avec un capteur principal de 64 mégapixels.



Comment écouter ?

Sur l'application Fun Radio (activer géolocalisation)

Sur funradio.fr (activer géolocalisation + désactiver Adblock + cliquer sur Fun Radio Marseille)

Sur un poste de radio vous choisissez la fréquence la plus proche de chez vous :

Marseille / Aix : 99.7 fm | Salon: 99.6 fm