Marseille : Spartan Race au circuit Paul Ricard !

publié le 17/09/2018 à 10:06

C'est en 2013 que la première Spartan Race a eu lieu au circuit Paul Ricard. Elle a rassemblé plus de 8000 participants et autant de spectateurs curieux de découvrir cette discipline sportive !

Cette année, la Spartan Race revient te surprendre et t'épater au Castellet sur le circuit Paul Ricard de NUIT !! Une première en Europe !

Seul ou en équipe, viens relever ce défi et te surpasser dès la nuit tombée à la lumière des frontales et dans le silence de la nuit !

Tente ta chance pour gagner tes dossards et participer à cette course d'obstacle !



Pour gagner, complète le formulaire ci-dessous :