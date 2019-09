MERCER EN CONCERT AU BIKINI DE RAMONVILLE LE 1ER NOVEMBRE 2019 AVEC FUN RADIO

publié le 02/09/2019 à 15:34

MERCER NEO DISCO TOUR

MERCER EN CONCERT AU BIKINI DE RAMONVILLE

Largement plébiscité sur la scène électronique mondiale en tant que membre de la team PARDON MY FRENCH sur les plus grands rassemblements mondiaux aux côtés de DJ SNAKE, TCHAMI et MALAA, MERCER est aussi reconnu pour ses productions efficaces sur le dancefloor. Ses talents de producteur sont rapidement repérés par les valeurs sûres SPINNIN RECORDS ou MAD DECENT (le label de DIPLO). Avec sa collaboration "LET'S GET ILL" avec DJ SNAKE, il signe l'un des premiers succès du label PREMIERE CLASSE, fondé par DJ SNAKE (plus de 5 millions de vues). 2018 : le renouveau DISCO HOUSE L'année 2018 fût très riche pour MERCER et augure le meilleur pour 2019. Après un morceau surprise au nom évocateur STUDIO 54, il annonce un ep NEO DISCO en octobre et propose notamment le groovy MONTE CARLO Il confirme sur le label maison PREMIERE CLASSE avec la sortie de son tube "BOSS" sortie en septembre 2018. Véritable hymne électronique oscillant entre Disco et House, le morceau est un succès et atteint déjà plus de 600 000 vues depuis décembre. Fidèle à ce mixe des genres, il lance une nouvelle série de podcast NOUVELLE VAGUE dédiée à ce son largement influencé par les vibes old school du Disco tout en y insufflant le groove de la House moderne. Old school is the new school.

