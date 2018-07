Mesures anti-pollution maintenues en Lorraine, top départ de la Ligue 2 : l'actu de ce vendredi 27 juillet 2018

publié le 27/07/2018 à 08:47

Un accident s'est produit ce matin sur l'A31 à hauteur de Dommartin-lès-Toul en direction de Nancy. L'autoroute a été coupée. La circulation a été réduite sur une seule voie. Des déviations ont été mises en place par les forces de l'ordre. Deux personnes ont été blessé et sont prises en charge par les pompiers.



Le pic de pollution est toujours en cours en Lorraine. La procédure d’alerte a été déclenchée dans la région en raison des fortes chaleurs. Les préfectures ont décidé d’abaisser de 20km/h la vitesse autorisée pour tous les véhicules sans descendre en dessous de 70km/h. De leur côté, les parcs animaliers se sont adaptés : des glaçons géants aux poissons ou aux fruits ont été distribués notamment au parc de Sainte-Croix en Moselle.

La plus longue éclipse de lune du siècle aura lieu ce soir. La terre se glissera entre le soleil et la Lune entre 21h29 et minuit 19 soit pendant 2h50. L’éclipse totale durera 1h43 et sera visible à l’œil nu sans danger. Elle sera visible partout en France si le ciel est dégagé. Et l’évènement sera accentué par le rapprochement maximal de Mars. Elle sera donc aussi grosse que la lune. Les habitants de l’Est de la France seront les plus privilégiés pour observer le phénomène.





En foot, début de la saison en Ligue 2 ce soir. L’as Nancy-Lorraine reçoit Béziers au stade Marcel-Picot. Coup d’envoi de la rencontre à 20h. De son côté le FC Metz part affronter Brest lundi.