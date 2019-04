Michel Demange, président du Stanislas Moto Club : " En trial, les filles sont parfois largement meilleures que les hommes"

publié le 26/04/2019 à 06:14

Le championnat Grand Est et interligues de l'est de moto trial est organisé ce week-end au Zénith de Nancy. Une centaine de pilotes est attendue dimanche. Ils seront répartis dans 7 catégories. " Ça va de "S4" jusqu'à "S1". Il n'y a plus d'Experts cette année. On a par exemple, des niveaux intermédiaires comme les "S4+" qui sont meilleurs que les "S4" et qui vont grimper en "S3" la saison prochaine. Ils font donc la moitié des zones en "S4" et l'autre moitié en "S3"", détaille Michel Demande, président du Stanislas Moto Club qui organise l'évènement.



11 zones de différents niveaux seront accessibles aux visiteurs à pied, sur environ 900 mètres. Des panneaux seront installés pour permettre à tous - même les non-initiés - de comprendre les niveaux de compétition.

Une zone "indoor", un espace avec des obstacles artificiels sera notamment mise en place.

Dans cette compétition, les filles ne sont pas en reste. " Elles se mesurent dans la même catégorie de pilotes. Elles sont largement et même quelques fois meilleures que les hommes, raconte Michel Demange. Les filles apprennent et réagissent plus vite sans doute parce que c'est technique. La force, la violence ou le moteur ont moins d'importance (qu'en moto cross notamment, ndlr)"



Le trial, un sport où le savoir-faire a toute son importance. "Le trial c'est essentiellement technique, et à chaque niveau sa technique", ajoute le président du club.



Contrairement au moto-cross, le sport se pratique avec seulement un pilote par zone. D'autres motards sont présents sur place pour assurer la sécurité ou même pour donner des conseils comme le raconte Michel Demange : "Si on arrive pas à monter un rocher par exemple, on a tout de suite quelqu'un - en général du niveau supérieur - qui vient expliquer et aider".



Rendez-vous ce dimanche au Zénith de Nancy à partir de 9h



