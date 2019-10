publié le 08/10/2019 à 13:39

Quoi de mieux qu'une soirée étudiante ?



Découvrez ici notre interview sur cette soirée :

> ITW MOON NIGHT PARTY II Durée : 12:49 | Date : 08/10/2019



On se retrouve le Jeudi 17 Octobre à partir de 20h au Dieze Club de Montpellier avec Com Together !

MOON NIGHT PARTY II

Fun Radio Méditerranée partenaire de cet événement immanquable !



Au programme :

- Combats de Sumo

- Château Gongable

- Laser Game Indoor et Outdoo

- Des cadeaux à gagner pendant toute la soirée

- Dj Sets (2 salles - Techno, Clubbing, Hip-Hop, Trap)

Lieu :

Cliquez ici pour découvrir l'adresse.