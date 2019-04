Muséum trip ce soir à Nancy pour la Nuit étudiante

publié le 04/04/2019 à 09:43

Les étudiants pourront faire un muséum trip ce soir à Nancy. Les musées nancéiens ouvrent leurs portes à l'occasion de la 19ème Nuit étudiante. Différentes animations et des visites insolites seront proposées de 20 heures à minuit. Parmi les sites à découvrir : le musée des Beaux-Arts, le musée de l'Ecole de Nancy, l'église de Cordeliers, le jardin botanique et le musée de l'Histoire du fer.



Le musée des Beaux-Arts fêtera ses 20 ans avec un jeu de piste, des tests de personnalité ou encore des ateliers créatifs. Le collectif "La Tendresse" investira le musée pour faire danser le public. Un set du DJ T-Zion est prévu toute la soirée.

Le monde aquatique sera à l'honneur du musée de l'Ecole de Nancy grâce à des animations numériques réalisées par l'ESAL-Epinal (Ecole supérieure d'art de Lorraine-Epinal). Des jeux de pistes autour du thème de l'eau et des fonds marins seront également mis en place.

Vous pourrez visiter l'église des Cordeliers à la lampe de poche pendant 15 à 20 minutes.

Le musée de l'Histoire du fer invite les étudiants dans son "Far West" pour une soirée atypique avec piste de danse Country, lancer de lassos ou encore âne pull-riding.

Du côté du jardin botanique, un escape game est organisé dans les serres tropicales.

Le programme complet est à retrouver sur nancy.fr

Des navettes gratuites sont mises en place par le Crous Lorraine. Le circuit et les horaires sont à retrouver sur le site crous-lorraine.fr