Nancy cherche un sapin de Noël, Mathieu Udol blessé : l'actu de ce mercredi 22 août 2018

publié le 22/08/2018 à 09:54

Collision mortelle hier à Saulxures-lès-Vannes dans le toulois. Un TER a percuté une voiture hier après-midi à un passage à niveau. La conductrice de la voiture est décédée. Dans le train, personne n’a été blessé. Le trafic entre Nancy et Neufchateau a été interrompu quelques heures. Des taxis ont pris en charge les voyageurs.



Nancy cherche son sapin de Noel. La ville cherche le prochain conifère qui s’installera place Stanislas l’hiver prochain. Les mensurations du candidats doivent atteindre 20 mètres de haut avec une envergure entre 8 et 10 mètres. Attention pas d’épicéas. S vous avez un arbre chez vous qui prends trop d’ampleur contactez la direction des parcs et jardins de Nancy.

En foot, plus de peur que de mal pour Mathieu Udol. Le latéral gauche du FC Metz souffre de ligaments distendus. Le résultat d'une grosse entorse contractée lors du match lundi contre l'AC Ajaccio. Le joueur grenat de 22 ans sera a l'arrêt 6 à 8 semaines.