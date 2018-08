Nouveau radar sur l'A31, allocation de rentrée scolaire versée aujourd'hui : l'actu de ce jeudi 16 août 2018

publié le 16/08/2018 à 09:25

Un nouveau radar doit être installé aujourd'hui sur l’A31. La machine sera mise en place entre 13h et 15h30 au niveau du chantier prévu entre Richemont et Guénange. La voie de gauche dans le sens Metz-Luxembourg sera neutralisée. La circulation risque donc d’être impactée.



L’allocation de rentrée scolaire arrive aujourd’hui. Entre 367 et 401 euros seront versé pour les familles qui ont au moins un enfant scolarisé en primaire et jusqu’en terminale. Un montant qui varie en fonction de l’age de l’enfant. Plus de 38 000 familles mosellanes par exemple, vont en bénéficier.



Le zoo d’Amnéville est en deuil. L’ours blanc Olaf est décédé le 27 juillet dernier. La star du parc animalier est mort dans son sommeil à l’age de 34 ans. Un ours blanc vit en moyenne une vingtaine d’année à l’état sauvage. Les soigneurs veillent donc sur son frère, Tromso.



En foot, le 2eme tour de la coupe de la ligue aura lieu mardi 28 aout. L’AS Nancy-Lorraine affrontera Orléans. De son côté Metz se rendra à Lens.