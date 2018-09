Offre de stage : Community Manager à Montpellier

publié le 04/09/2018 à 17:41

Fun Radio Méditerranée à Montpellier vous propose un stage de Community Manager et Rédacteur/trice Web.



Sous la responsabilité de l'animateur vous aurez pour mission :

- La gestion des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter),

- La rédaction de brèves sur les site mediterranee.funradio.fr et nimes.funradio.fr,

- La création de jeux en ligne (via formulaire interne),

- Le suivi de l'actualité, la recherche d'informations pour les émissions locales (sport, ciné, artistes, sorties, etc...),

- La maîtrise de la production vidéo serait un plus.

Profil recherché : Etudiant.e en communication ou digital. Dynamique, autonome, créatif. Maîtrise de l'orthographe.

Durée du stage : 3 mois minimum (convention obligatoire).

Rémunération : Oui.

Début du stage : Dès que possible.

Lieu du stage : Montpellier.



Vous êtes partant.e pour rejoindre l'équipe la plus Fun de la région ? Alors envoyez votre CV et lettre de motivation à montpellier@funradio.fr ! N'hésitez pas à nous envoyer des liens vers vos blogs, sites, réseaux sociaux...





A très vite !