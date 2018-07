Ouverture des portes des Eurockéennes 2018

publié le 05/07/2018 à 19:05

Fun Radio Belfort vous présente: Les Eurockéennes de Belfort - 2018 ! Cette année nous fêtons les 30 ans du Festival.



En exclu, voici les toutes premières photos des festivaliers qui découvrent ce soir, dès 17h30, les premières installations du site des Eurockéennes.



Eurock 2018 Crédit : Corentin FUN RADIO



Cette année encore, Le Malsaucy a été aménagé afin d'accueillir tous les festivaliers (Plus de 130 000). Les nouveautés de l'année: le retour du chapiteau qui qui abrite la Greenroom, l'installation avait été arrétée en 2011, un chapiteau de 70 mètres de long



Aujourd'hui, jeudi 5 juillet 2018, premier jour du festival, les nuages sont de passage, mais elle n'empêchera pas les festivaliers de profiter de ces 30 ans d'eurockéennes



Les artistes que nous avons sélectionné pour vous ce jour:

- Bigflo et Oli, les deux frères toulousains qui seront présent sur la magnifique scène Greenroom au centre du site dès 21h30

- Dès 22h30, découvrez Orelsan, sur la plus grande scène du festival, la grande scène

- de l'autre côté du site, sur la scène Loggia, dès 23h30, retrouvez Fatima Yamaha il vient des pays bas pour vous faire un concert d'electro juste incroyable !

- Retournons sur la grande scène, cette fois ci avec Macklemore dès 0h45, pour sans doute le concert le plus attendu du festival

- Au même moment, sur la plage, Carnage le dj américain clôturera se premier jour des Eurockéennes 2018



> Pour suivre toute l'actu, les lives et les coulisses des Eurockéennes 2018, ajoutez CORENTINRADIO sur Instagram ;)



Crédit photos: Corentin - Fun Radio Belfort