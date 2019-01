Parcoursup : 2eme round

publié le 22/01/2019 à 09:35

Les lycéens en terminale qui veulent entamer des études supérieures et les étudiants en réorientation sont invités à formuler leurs vœux et à finaliser leur dossier sur la plateforme en ligne modernisée et enrichie. 24 300 jeunes sont concernés en Lorraine. Ils peuvent saisir une dizaine de choix sans avoir besoin de les classer. 14 000 formations sont recensées sur le site.



Pour chacun des vœux, le jeune doit expliquer sa motivation en quelques lignes. Lors du 2eme conseil de classe, chaque proposition fera l'objet d'une "fiche Avenir" comprenant des appréciations des professeurs et du proviseur. Elle sera remise aux établissements d'enseignement supérieur.

L'étape prend fin le 3 avril. Les réponses tomberont progressivement à partir du 15 mai.

Parmi les nouveautés mises en place, les candidats qui n'auront pas définitivement accepté une proposition après les écrits du bac se verront proposer un accompagnement par téléphone ou en personne par des équipes de son lycée, d'un psychologue ou un centre de formation et d'orientation pour l'aider à trancher.



Cette année, le calendrier a été resserré par le ministère de l'Enseignement supérieur pour réduire le stress des futurs bacheliers sur liste d'attente. La majorité des candidats sauront donc où ils iront l'année prochaine avant la fin du mois de juillet. En effet, l'an dernier, un nombre important de jeunes étaient encore "en attente" pendant les vacances d'été.