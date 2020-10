Partez au Parc du Petit Prince pour Halloween avec Fun Belfort !

publié le 19/10/2020 à 11:31

Le Parc du petit prince :

Au cœur de l’Alsace, entre Colmar et Mulhouse, le Parc du Petit Prince est la toute première interprétation de l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry par un parc d’attraction. À la fois poétiques, éducatives et surtout très ludiques, les 34 attractions et animations du parc séduisent chaque année davantage de familles.

Pour découvrir l'esprit d'halloween du parc; rendez vous ici : Petit prince

QUEL EST LE CADEAU ?

AUGMENTER VOS CHANCES DE GAGNER ?

Bonne chance la famille !





MODALITÉS DE JEU :

Fin de l'opération le vendredi 30 octobre 2020.

1- Le lot restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Belfort se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.

2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Belfort-Montbéliard [100FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.