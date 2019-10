PARTEZ FAIRE LA FETE A BORD DU LICA BUS AVEC FUN RADIO

Come To Life

publié le 17/10/2019 à 07:32

COME to LIFE acte II Spécial Halloween !



LICA Events x Plein Phare

Pour cette nouvelle édition, le LICA Bus se transforme en énorme citrouille pour vous faire vivre un spécial Toulouse by Night de l’horreur ! 😈😈

Toiles d’araignées, vampires, momies, seront les nouveaux résidents de cette soirée unique. 💀🐺🎃

Mais c’est pas tout !

Pour ce nouveau format, le LICA Bus embarquera K!SSY un des pures produits Plein Phare !

Mais le concept c’est quoi ? :

- Une découverte de nouveaux artistes dans le LICA Bus lors d’un Toulouse By Night de 2h (21h-23h)

- Suivi d'un After au Rex avec toute l’équipe de Plein Phare pour une Boiler Boum : Halloween Edition 2019 (23h - 03h45)

- Un stand de maquillage PRO et GRATUIT sera à votre disposition de 23h00 à 00h30 au Le Rex de Toulouse



Pour y participer laisse moi t’expliquer comment ça fonctionne :

- Tu achètes ton pack COME to LIFE X Plein Phare

- Tu viens déguisé à 20h45 place d’Arménie avec ta place

- Départ à 21h pour vous faire vivre une soirée spéciale Toulouse By Night

Halloween

- Arrêt de COME to LIFE à 23h au Rex pour la spéciale Boiler Boum : Halloween Edition 2019, By Plein Phare

▬▬▬▬ INFOS & RÉSERVATIONS ▬▬▬

COME to LIFEE x Boiler Boum : Halloween Edition 2019 :

Horaires LICA Bus COME to LIFE : 21h00 - 23h00 (arrivée 15 minutes avant le départ, place d'Arménie Jean Jaurès) et nous vous déposons au Rex

Horaires Boiler Boum spéciale Halloween : 23h00 - 03h45

► Pré-vente pack COME to LIFE x Plein Phare (LICA Bus + place au rex) 16€ (Glooters offert si déguisement)

► Place le jour J au pied du LICA Bus (sous réserve de disponibilité) 20€ (Glooters offert si déguisement)

▬▬ Lineup COME to LIFE ▬▬

K!SSY (Plein Phare)

▬▬ Lineup Le Rex ▬▬

Drizer AC Adrien (Plein Phare)

Marcel DK (Plein Phare)

Milio Ruando (Plein Phare)



▬▬ Partenaires ▬▬

Fun Radio Toulouse

L'over PASS

Plein Phare

▬▬ Accès ▬▬

Ligne Métro A ou B

Place d'Arménie Jean Jaurès