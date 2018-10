PARTEZ VOIR TCHAMI ET MALAA EN CONCERT A PARIS DE TOULOUSE

publié le 04/10/2018 à 15:36

Fun Radio Midi-Pyrénées et l’hôtel ibis styles paris tolbiac bibliothèque présentent



Tchami et Malaa - No Redemption tour au Zénith de Paris le 30 novembre

Ecoutez Ethan entre midi & 16h sur Fun Radio,



Dès que vous entendez le signal du "Smash Fun" appelez le 05 61 588 509 et gagnez vos invitations pour 2 personnes avec transport depuis Toulouse hébergement à l'hotel ibis styles paris tolbiac bibliothèque et assistez au concert des nouveaux phénomènes electro



Tchami et Malaa - No Redemption tour au zénith de Paris le 30 novembre!



Fun Radio Midi-Pyrénées, le son dancefloor !



Hotel Ibis Styles Paris Tolbiac Bibliothèque de France 21 rue de Tolbiac 75013 PARIS

> TCHAMI x MALAA No Redemption - EDC Las Vegas 2018 (Recap)

COMMENT ECOUTER FUN RADIO MIDI-PYRÉNÉES

1 : En FM sur les fréquences suivantes - Pamiers 97.6 - Foix 98.7 - Tarascon/Ariege 90 - Toulouse 105.9 - Castres 105.9

2 : Appli Officielle FUN RADIO dans vos stores - Activer la géolocalisation

3 : Explorateur internet aller sur www.funradio.fr/direct > activer géolocalisation > sélectionner "Fun Radio Toulouse"



AUGMENTEZ VOS CHANCES EN REMPLISSANT LE FORMULAIRE CI DESSOUS

Patientez pendant le chargement