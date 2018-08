Participez à la course de Chevigny Saint Sauveur

publié le 20/08/2018 à 11:24

Les Samedi, 22 septembre, 2018 - 18:30 - et Dimanche, 23 septembre, 2018 - 17:00





Course pédestre réservée aux amateurs de fous rires ! Parcours de 4 km, jonché d'obstacles et de jets de poudre colorée. Course à partir de 9 ans. Samedi soir à partir de 18h30, venez vous délassez, vous dépenser et après finir sur le dancefloor géant animé par DJ Carlos en live. Dimanche, 3 départs seront proposés. Elles débuteront par un échauffement en musique. Après tous ces efforts, des gourmandises et rafraichissements vous seront offerts. Tarifs : Samedi soir 15€ (12€ à partir de 10 personnes) jusqu'au 19/09 et 20€ sur place Dimanche 12€ (10€ à partir de 10 personnes) jusqu'au 19/09 et 15€ sur place Infos et inscriptions : 06 48 31 88 00 ou 06 60 11 90 04 @mail : chevignypourtous21@free.fr FB : funnyfamilyrun FFR ou yannchevigny



Plaine de la Saussaie

GAGNEZ VOS DOSSARDS D'INSCRIPTION EN REMPLISSANT LE FORMULAIRE SUIVANT :