Pas de Quinté à Brabois, l'ASNL éliminé de la Coupe de la Ligue : l'actu de ce mercredi 29 août 2018

publié le 29/08/2018 à 09:53

Les obsèques de Tom Diversy auront lieu vendredi. Le candidat de télé-réalité meurthe-et-mosellan est décédé la semaine dernière suite à un grave accident de moto à Nice. Des bouquets de fleurs ont été déposé devant le bureau de tabac de son frère et sa sœur à Saulxures-lès-Nancy. Les obsèques sont prévues à 15h à Saint Nicolas de Port. Il sera inhumé à Lenoncourt dans le village de son enfance.





Une trentaine de postes est en danger chez Thyssenkrupp à Sarreguemines. L’ensemble du personnel a exprimé hier son mécontentement devant les portes de l’usine suite à l’annonce de la direction. Un plan social touchant essentiellement l’unité de production est envisagé. Un tiers de l’effectif global est menacé. Des négociations doivent s’ouvrir lundi.



Un appel à témoins a été lancé à Moulins-lès-Metz. Selon un automobiliste, un homme serait tombé dans la Moselle dimanche vers 19h30. L’homme n’a pas été retrouvé. Un couvre-lit et un drap housse ont été découverts sur place. Les enquêteurs recherchent donc toute personne susceptible d’apporter des éléments à ce sujet.





Il n'y aura pas de quinté à l’hippodrome de Brabois. En cause : les mulots. Les petites bêtes ont creusé des galeries qui fragilisent les pistes. La société des courses est donc contrainte de transférer la réunion à Strasbourg.





En foot, 2eme tour de la Coupe de la Ligue hier soir. Le FC Metz s’est qualifié pour les 16e de finale après une séance de tirs au but. C’est fini en revanche pour l’AS Nancy-Lorraine. Les hommes de Didier Tholot ont été eux éliminés aux tirs au buts après un match nul 1 partout contre Orléans.