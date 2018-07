Passage de 90 à 80km/h, dégradations homophobes sur les photos exposées à Metz : l'actu de ce lundi 2 juillet 2018

publié le 02/07/2018 à 08:19

La limitation de vitesse est passée hier de 90km/h à 80km/h sur les routes bidirectionnelles sans séparateur central. 38 panneaux ont été changés par exemple en Meurthe-et-Moselle. Objectif : lutter contre la mortalité sur les routes. Cette limitation permet aux automobilistes de gagner 13 mètres en cas de freinage d’urgence. Selon la Sécurité Routière, il faudra compter 50 secondes de plus pour un trajet de 10 kilomètres, deux minutes pour 25 kilomètres





Les portraits d’Olivier Ciappa à Metz ont encore été vandalisés. La seconde série du photographe exposant des acteurs français connus quai Paul-Vautrin ont été tagués ce week-end. Des tags signés "Action française", un groupe d’extrême droite. La première série de portraits homosexuels avaient déjà été taguées square du Luxembourg au début du mois de juin.



En foot, l’AS Nancy-Lorraine a remporté son premier match amical ce week-end contre le standard de liège à Rochefort en Belgique. Score final : 2-1. Des buts de Busin et Bassi. Prochaine rencontre samedi contre Sochaux.





Anthony Roux, champion de France de cyclisme. Le Lorrain a fini premier hier à Mantes-la Jolie, après une course de 253 kilomètres en un peu plus de 6h avec son équipe Groupama-FDJ. Il succède à son coéquipier Arnaud Démare.





En handball, les Dragonnes de Metz connaissent leur adversaire pour la prochaine phase de Ligue des champions. Les Messines affronteront Buducnost, Odense et Larvik.