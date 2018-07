Pic de pollution, vitesse maximale autorisée abaissée : l'actu de ce jeudi 26 juillet 2018

publié le 26/07/2018 à 09:34

La procédure d’alerte pollution a été déclenchée dans la région en raison des fortes chaleurs. La Meurthe-et-Moselle, la Moselle et la Meuse sont en alerte de niveau 1. Les Vosges restent en vigilance orange. Il est donc recommandé aux femmes enceintes, aux enfants et aux personnes âgées ou vulnérables de ne pas sortir l’après-midi et d’éviter les activités sportives intenses en plein air. Et pour faire face à cette situation, la préfecture de Meurthe-et-Moselle a décidé d’abaisser de 20km/h la vitesse autorisée dans le département aujourd’hui. Attention donc sur l’A31 et l’A4. Des contrôle de vitesse seront mis en place.





Cet incident de mardi à mercredi à Lépanges sur Vologne dans les Vosges. Le propriétaire de l'ancienne maison des époux Villemin a détruit un drône qui enregistrait des images pour Netflix. Il a abattu à la carabine la machine qui survolait sa propriété. Netflix tourne en ce moment une série documentaire sur le meurtre du petit Grégory retrouvé mort en 1984 à l'age de 4 ans. Une enquête a été ouverte.



En foot, le FC Metz a battu le Racing Luxembourg hier soir pour son dernier match de préparation. Score final : 2-0. Un doublé d’Ibrahima Niane. Début de la saison en Ligue 2 vendredi. Les Grenats eux affronteront Brest lundi.