Plan canicule vigilance jaune déclenché, barbecue géant à Metz : l'actu de ce mercredi 25 juillet 2018

publié le 25/07/2018 à 09:16

La vigilance jaune vague de chaleur a été déclenchée en Meurthe-et-Moselle et en Moselle. Les températures devraient descendre ce week-end. Les préfectures conseillent d’éviter de sortir aux heures les plus chaudes, d’éviter les efforts physiques intenses, de boire abondamment et de prendre soin des petits et des personnes vulnérables.





Attention aux travaux sur l’A31 la nuit prochaine. Ils auront lieu entre 20h30 et 6h du matin dans le sens Metz-Thionville entre Mondelange et Guénange. De la peinture doit être appliquée sur la chaussée pour marquer la signalisation routière. La voie de droite sera neutralisée.



En foot, le FC Metz joue son 5ème et dernier match de préparation. Les Grenats affrontent le Racing Luxembourg avant la reprise en Ligue 2 ce week-end. Rendez-vous à Homécourt à 19h. Les abonnés pourront assister à la rencontre gratuitement sur présentation de leur carte. Côté mercato, le club a recruté un nouveau gardien. Paul Delcroix s’est engagé pour une saison avec les Grenats. Le joueur de 29 ans avait résilié son contrat avec Lorient.



De son côté, Danilson Da Cruz intègre l’AS Nancy-Lorraine. Le milieu de terrain âgé de 32 ans portera le brassard de capitaine après avoir porté celui du stade de Reims et du Red Star.