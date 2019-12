Plus d'une centaine de figurants recherchés pour un téléfilm à Nancy

publié le 10/12/2019 à 06:44

La production Effervescence Fiction recherche pour un téléfilm une centaine de figurants.

"De Gaulle, l'éclat et le secret" sera diffusé sur France Télévisions. Le tournage est prévu du 6 au 10 janvier 2020 à Nancy et dans l'agglomération nancéienne.

La production recherche donc :

- une centaine d'hommes de type caucasien, si possible avec la barbe rasée et cheveux plutôt courts, âgés de 20 à 45 ans

- une dizaine d'hommes de type caucasien / physique "britannique", si possible ave la barbe rasée et cheveux courts, âgés de 20 à 45 ans

- une vingtaine de femmes de type caucasien, âgées de 20 à 45 ans

Les postulants doivent pouvoir justifier habiter dans le Grand Est, idéalement à Nancy et environs. La production ne défraie pas le transport, ni le logement. La rémunération s'élève au tarif syndical série TV.

Une séance d'essayage costume est à prévoir début janvier.

Pour candidater, envoyez un mail à tournage.cast@gmail.com

Il faut :

- mettre en objet du mail "CASTING DE GAULLE / NANCY"

- Joindre une photo en pied et une photo portrait

- préciser votre nom, prénom, date de naissance, vos coordonnées

- préciser pour quel rôle vous postulez

- préciser votre/vos date(s) de disponibilité