Pollution : la vignette Crit’Air obligatoire dans le Grand Nancy à partir du 1er juin

publié le 25/02/2021

La métropole du Grand Nancy s’engage a mettre en place la circulation différenciée en cas de pic de pollution. La vignette Crit’air sera donc obligatoire à partir du 1er juin 2021.

Seuls les véhicules de catégorie 0,1,2 et 3 pourront circuler entre 6h et 20h dans la métropole. Les parkings relais et les transports publics seront gratuits à partir du deuxième jour d’alerte. Les usagers de la route pourront être informés par mail ou par SMS.



La vignette Crit’air est payante. Elle coûte 3,67€. Pour la commander, il suffit de se rendre sur le site du ministère de la transition écologique.

En cas de non-respect, l’amende s’élève à 68 € pour les véhicules légers et 135€ pour les poids lourds.



Les principales sources de pollution de l’air sont le chauffage urbain, l’industrie et les transports. Selon le président d’ATMO Grand-Est Jean-François Husson, plus de 70% des déplacements dans la métropole sont des véhicules particuliers.

La mesure a déjà été mise en place notamment à Paris et à Strasbourg.