Pompiers cherchent figurants, Loto du patrimoine : l'actu de ce mardi 4 septembre 2018

publié le 04/09/2018 à 09:32

Les pompiers cherchent des figurants. Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Moselle recherche des bénévoles pour participer à des manœuvres de sauvetage-déblaiement. Pour y participer, il faut être majeur, pouvoir se rendre sur le camp de base à Metz et avoir beaucoup de patience. Objectif : créer des scénarios catastrophes pour entraîner les secours lors d’une formation. Elle est prévue du 22 au 27 septembre.



La garde à vue de Murielle Bolle en 1984 est au menu de la Cour de cassation. Elle examine aujourd’hui une question prioritaire de constitutionnalité déposée par le personnage clef de l’affaire Grégory. Elle avait vu sa mise en examen annulée et conteste aujourd’hui la validité de sa garde à vue d’il y a 34 ans dans laquelle elle avait incriminé Bernard Laroche.



Le Loto du patrimoine a commencé hier en France. Une opération à l’initiative de Stéphane Bern. 18 monuments en péril seront aidés en priorité grâce aux futures recette du loto. L’argent servira à financer les rénovations. Parmi les lieux sélectionnés, le théâtre des Bleus de Bar-le-Duc.

Le tirage spécial du "Super loto mission patrimoine" aura lieu le 14 septembre pour un jackpot à 13 millions d’euros. Le jeu à gratter mission patrimoine lui est doté d’un gain maximum d’1,5 million d’euros. Chaque ticket grand format est vendu 15 euros. Les grilles coûtent 3 euros.