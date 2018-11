Proligue : Le Grand Nancy Métropole Handball favori face à Nice ce soir

publié le 23/11/2018 à 07:22

Le Grand Nancy Métropole Handball accueille Nice ce soir pour la 10e journée de Proligue. Au classement, les Niçois sont 11e, les Nancéiens eux, sont 3e et donc favoris. Leur entraîneur, Stéphane Plantin, reste tout de même prudent et ne prend pas ce match à la légère malgré les conditions favorables pour son équipe : "Ça fait longtemps qu’on n'a pas été favoris chez nous. Il va falloir gérer ça. C’est bien d’être à domicile, cela nous permet d'être plus en confiance mais il faut se méfier de cette équipe qui vient d’accrocher Massy, qui vient de descendre de première division. Ils ont une défense qui est un peu plus « étagée » et donc un système défensif que l’on n'a pas l’habitude de jouer."





Petite causerie du coach Stéphane Plantin avant le début de l'entraînement

Un tiers de la saison vient de s'écouler et le coach nancéien est plutôt satisfait de son équipe dans ce début de championnat même s'il reste vigilant : " On est troisièmes mais on n'est qu’à 3 points devant le 7eme. Il y a encore beaucoup de secteurs à améliorer. Par exemple, à Strasbourg, on menait de 9 buts mais on s’est déconcentrés et ça leur a permis de revenir. Ce sont des petites choses très pénalisantes."

Pour lui, la gestion des blessures sera la clef de ce championnat.



L’occasion de rappeler le projet de montée en Lidl Starligue pour l’équipe nancéienne : "Les joueurs et moi essayons de proposer les meilleures prestations mais le chemin est encore long", avoue Stéphane Plantin.





Le coup d’envoi de la rencontre sera donné ce soir à 20h30 au parc des sports de Vandoeuvre-lès-Nancy.