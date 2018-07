Remportez vos entrées pour Europa Park

publié le 06/07/2018 à 17:00

Toute cette semaine, Corentin et Fun Radio Belfort vous offre deux places pour Europa Park!



Depuis déjà le 24 mars 2018, Europa-Park a ouvert ses portes pour une nouvelle saison avec encore des nouveautés!

Dès cet été, vous allez pouvoir redécouvrir l'«Eurosat» rebaptisé «Eurosat – CanCan Coaster»: Voyagez dans Paris de nuit avec en sus du parcours classique, une nouvelle expérience en réalité virtuelle. Entièrement revisitée, la façade de l’attraction sera ornée d’une représentation fidèle du Moulin Rouge, emblème parisien de la fête et du divertissement depuis 1889.



Eurosat Cancan Coaster

Encore une idée découverte à faire cette année: Les nouveaux spectacles repensés cette nouvelle année 2018 rien que pour vous!



> Comment gagner ses entrées?

Écoutez Corentin entre midi et 16h toute la semaine sur Fun Radio Belfort!

Dès que vous entendez le signal du SMASHFUN soyez les plus rapides à appeler au:

> 03 84 904 500 et gagnez chaque jour, deux billets pour Europa Park!



> Besoin de + d'infos?

Infos et renseignements sur le site de Europa Park

Pendant la saison estivale 2018, Europa-Park est ouvert du 24 mars au 4 novembre tous les jours de 9h à 18h (horaires d’ouverture prolongés en été).

Tarifs:

Cliquez ici





(Fin de l'opération le vendredi 13 Juillet 2018.)

(En cas de non-réponse, le lot restera à disposition du participant pendant 7 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Belfort se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.)

