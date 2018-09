Réouverture de l'A31, Florent Malouda à Lexy : l'actu de ce lundi 17 septembre 2018

publié le 17/09/2018 à 09:12

La circulation est rouverte sur l'A31. Des déviations ont été mises en place ce week-end dans le sens Luxembourg-Metz pour permettre aux agents d'effectuer les travaux. 36 heures ont été nécessaires. La circulation sera encore coupé de 21h à 6h du matin au niveau de Richemont. Les travaux seront quasiment terminés mercredi sur les ponts de Guénange et Richemont.





Les festivités d'été ont pris fin à Nancy et à Metz. Le spectacle des "rendez-vous place Stanislas" à Nancy ont été vus par plus de 750 000 personnes cette année. C'est 125 000 spectateurs de plus que l'année dernière, un record. L'année prochaine, le spectacle évoquera le centenaire de l'Opéra de Lorraine. De son côté, Metz a également mis un terme à sa saison culturelle estivale "Constellations". Le dernier mapping sur la cathédrale a eu lieu samedi.



Florent Malouda était à Lexy ce week-end. L’ancien bleu finaliste de la Coupe du monde en 2006 a rendu visite aux licenciés du club de foot de la commune. Il s’est prêté aux jeu des selfies et dédicaces.





En foot, le FC Metz se déplace à Bézierz ce soir pour la fin de la 7ème journée de Ligue 2. Une rencontre à suivre à partir de 20h45. De son côté, l'AS Nancy-Lorraine reste dernière au classement après une nouvelle défaite 1-0 vendredi contre le Havre AC.