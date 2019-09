Représentez la famille Fun Radio à la Spartan Race Paul Ricard

publié le 29/09/2019 à 12:38

Fun Radio Côte d’Azur présente la Spartan Race - LE numéro 1 mondial des courses à obstacles.



Le 5 Octobre prochain,

Entrez dans la légende et venez défier la SPARTAN Race Paul Ricard !



3 ou 5km de course pour toujours plus d’émotions, d’obstacles et de FUN !

Ecoutez Flo entre 12h et 16h,

Dès que vous entendez le signal du Smash Fun,

Soyez les premiers à appeler le 0498 120 120,

Et montez votre équipe pour représenter la famille Fun Radio !



Réveillez le SPARTAN qui est en vous le 5 Octobre au Circuit Paul Ricard avec Fun Radio Côte d’Azur !