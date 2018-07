Résultats définitifs du bac, Florent Mollet quitte le FC Metz : l'actu de ce jeudi 12 juillet 2018

publié le 12/07/2018 à 08:35

Les résultats définitifs du baccalauréat sont tombés. Dans l'académie Nancy-Metz, sur un peu plus de 25 000 candidats, 21 900 ont obtenu le précieux sésame au premier ou au second groupe soit plus de 84% des candidats présents. Le taux de réussite global est stable par rapport à l'année dernière. Les notes sont en baisse dans les filières générales et technologiques. elles sont en hausse en filière professionnelle.





5 interpellations ont eu lieu à Nancy après des débordements après le match France-Belgique dans la nuit de mardi à mercredi. Des vidéos sur les réseaux sociaux montrent notamment une moto de grosse cylindrée passer dans la foule place Stanislas malgré les mesures de protection mises en place. A Metz, deux voitures ont été incendiées.



En foot, la France a donc rendez-vous avec la Croatie en finale de la Coupe du Monde. Les Croates ont battu l'Angleterre hier 2-1 en demi finale en prolongations. Ils affronteront donc les Bleus dimanche à 17h à Moscou.





Côté mercato, en Lorraine, Florent Mollet quitte le FC Metz. Le milieu de terrain part à Montpellier, club de Ligue 1. Le joueur de 26 ans est transféré pour 2,7 millions d’euros.