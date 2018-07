Retrouvez Corentin aux Eurockéennes 2018

publié le 04/07/2018 à 20:40

C'est l’événement de la région à ne pas louper cet été: Les Eurockéennes de Belfort!



Et cette année pendant que vous irez voir tous ces artistes...

On vous offre des cadeaux pendant les Eurocks!

Oui! Cette année on vous offre des cadeaux avant, mais aussi pendant les Eurockéennes!

A quelques kilomètres de la ville de Belfort sur la presqu’île du Malsaucy, les Eurockéennes vont vibrer et vous offrir le meilleur du son pour leurs 30 ans...

Pour fêter ça, Corentin l'animateur de Fun Radio Belfort a décidé de vous faire gagner des cadeaux! Mais comment on gagne?



Corentin Eurockéennes 2018

Si vous croisez Corentin FunRadio aux Eurockéennes de Belfort:



Arrêtez-le et donnez lui le code: ILoveFunRadio!

En échange: Pleins de cadeaux et de surprises sont à gagner (Parcs d'attractions, enceintes Ultimate Ears, surprises...) Et ça mérite aussi de voir que le rose lui va bien ! :P



Il vous donnera bientôt des indications sur les lieux/horaires où le retrouver sur Instagram: @CorentinRadio et sur la page Facebook de Fun Radio Belfort!



A gagner notamment: Europa Park, Bowling, et la toute dernière enceinte nomade avec 10 heures d'autonomie et waterproof de Ultimate Ears "WONDERBOOM"...



Les meilleurs événements de la région sont avec la 1ère radio musicale de Belfort, Fun Radio, 100FM!



