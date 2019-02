SAN HOLO AU REX DE TOULOUSE LE 15 MARS AVEC FUN RADIO

publié le 15/02/2019 à 07:27

San Holo sera en concert au Rex à Toulouse, le 15 mars!

A l'occasion de la sortie de son album "L'Album 1” nominé aux Edison Pop Awards dans la catégorie meilleur album de l’année et est # 2 du classement Billboard des meilleurs albums Dance/Electronic de l'année 2018, retrouvez l'un des dj incontournables de l'EDM San Holo en concert à Toulouse





En 2018, San Holo s’est produit à l’Ultra Music Festival, Coachella, Tomorrowland, Lollapalooza Paris et Berlin….

En 2019, il tournera à travers l'Europe avec 2 dates françaises à La Maroquinerie (Paris) le 16 mars et au Rex (Toulouse) le 15 mars.

> San Holo - lift me from the ground (feat. Sofie Winterson)

