Scènes de liesses en Lorraine après la qualification des Bleus en finale de Coupe du monde

publié le 11/07/2018 à 08:43

La France est en finale de la Coupe du monde de foot. 20 ans après avoir remporté leur première étoile, les Bleus se sont qualifiés hier après avoir battu la Belgique 1-0 grâce à un but de la tête sur un corner du défenseur Samuel Umtiti à la 50e minute de jeu.

Rendez-vous donc dimanche à Moscou. Les coéquipiers de Hugo Lloris connaîtront leur adversaire ce soir après le match Croatie-Angleterre. Didier Deschamps est le premier sélectionneur à emmener l'équipe de France en finale de deux tournois majeurs consécutifs après l'Euro 2016.





Au coup de sifflet final, une marée humaine a déferlé dans les rues du pays. Des Champs Elysées à la Cannebière en passant par la place Stanislas à Nancy, la place des Vosges à Epinal ou encore la place Saint-Louis à Metz. Cris de joie, chants et Marseillaise au programme. Des pétards ont également été tirés pour fêter cette qualification.

Les Bleus qui connaîtront leur adversaire dès ce soir après le match entre la Croatie et l'Angleterre. C'est la troisième finale de Mondial de leur histoire après le sacre de 1998 et la désillusion de 2006. Un succès personnel également pour Didier Deschamps qui devient le premier sélectionneur à emmener l'équipe de France en finale de deux tournois majeurs consécutifs après l'Euro 2016.