Se mettre au vert aux jardins fruitiers de Laquenexy

publié le 04/09/2019 à 09:44

Flâner, toucher, humer, se reposer. Les sens sont en éveil dans les Jardins fruitiers de Laquenexy près de Metz. Au cœur de 4 hectares de verdure, 4 000 espèces de plantes et 30 000 arbres.

Le jardin, qui appartient maintenant au département de la Moselle, est né sous l'annexion allemande. Il a été mis en avant au début des années 2000. " Le leitmotiv était de montrer aux enfants que les salades ne poussaient pas dans des sachets, que les fraises n'étaient pas uniquement dans des barquettes et que les carottes n'existaient pas seulement en botte mais que l'on pouvait les trouver dans un jardin, et qu'on pouvait même les goûter ", explique Pascal Garde, directeur du site.

19 zones thématisées sont mises en place comme par exemple : "le jardin des sens", "la collection d'agrumes", "le jardin interdit", "le verger prairie" ou encore "le jardin des fruits à croquer". Les Jardins fruitiers de Laquenexy possèdent d'ailleurs la plus grande collection fruitière française. "On a la plus grande collection de pommes en France avec plus de 700 variétés, une très grosse collection de prunes, des noix, des noisettes, des coings mais aussi une belle collection de mirabelles. On a également la plus grande collection de framboisiers au monde avec 96 variétés", détaille le directeur.

Et le lieu se visite toute l'année : " Que vous veniez au mois d'avril, au mois de mai ou au mois de septembre, vous allez avoir une perception différente du jardin. Il s'apprécie tout au long de la saison", conclut Pascal Garde.

Toutes les informations sont à retrouver sur jardinsfruitiersdelaquenexy.com

